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"Спутник V" обогнал AstraZeneca по популярности в Чехии
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Жители Чехии больше доверяют российской вакцине от коронавируса "Спутник V", чем Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, пишут "Известия" со ссылкой на данные социологического опроса,... ПРАЙМ, 13.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Жители Чехии больше доверяют российской вакцине от коронавируса "Спутник V", чем Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, пишут "Известия" со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного агентствами CVVM и Median.
По результатам исследования, 14% опрошенных выразили желание привиться российской вакциной, если бы такая возможность была. Большая половина респондентов (58%) предпочла вакцину Pfizer/BioNTech. А на втором месте (17%) оказалась вакцина Johnson&Johnson.
При этом жители Чехии признались, что меньше всего (до 12%) доверяют Moderna, AstraZeneca и китайской Sinopharm.
Издание напоминает, что российская вакцина "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и поэтому не распространяются в Чехии.