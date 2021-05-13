МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Жители Чехии больше доверяют российской вакцине от коронавируса "Спутник V", чем Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, пишут "Известия" со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного агентствами CVVM и Median.

По результатам исследования, 14% опрошенных выразили желание привиться российской вакциной, если бы такая возможность была. Большая половина респондентов (58%) предпочла вакцину Pfizer/BioNTech. А на втором месте (17%) оказалась вакцина Johnson&Johnson.

При этом жители Чехии признались, что меньше всего (до 12%) доверяют Moderna, AstraZeneca и китайской Sinopharm.

Издание напоминает, что российская вакцина "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и поэтому не распространяются в Чехии.