МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Почти в 60 миллиардов рублей обошлись российскому бюджету выпущенные в настоящее время объемы вакцины от коронавируса, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минпромторг.

Всего — к 1 июня 2021 года — должно быть произведено 57 миллионов доз препарата, отмечается в итоговом отчете Минздрава. При этом план уже перевыполнен.

В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают.

Напомним, что в России в настоящее время зарегистрировано 4 вакцины от COVID-19.

У "Спутника V" — 7 производителей,

у "ЭпиВакКороны" — 3,



"КовиВак" — выпускается только на площадке ее создателя, Центра Чумакова.



Больше всего технических возможностей в России оказалось для производства облегченной вакцины "Спутник Лайт". Под нее их организовано целых 8. Но четвертый препарат зарегистрирован совсем недавно и только начал выпускаться. В гражданском обороте он появится не ранее, чем через месяц.

Предельная закупочная стоимость одной дозы каждого препарата примерно одинаковая.

Дешевле всего "ЭпиВакКорона" — 842 рубля, на втором месте "КовиВак" — 866 рублей, самой дорогой в списке значится вакцина "Спутник V", ее стоимость 866,81 рубля за дозу.

Издание напоминает, что для выработки организмом человека полного иммунного ответа каждый из этих препаратов вводится дважды с интервалом от двух недель и более. Поэтому на одного человека требуется две дозы препарата.

Однократное применение препарата предусмотрено только в случае с вакциной "Спутник лайт", но для нее цену еще не утвердили, она находится на обсуждении.