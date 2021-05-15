В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Почти в 60 миллиардов рублей обошлись российскому бюджету выпущенные в настоящее время объемы вакцины от коронавируса, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минпромторг.
Всего — к 1 июня 2021 года — должно быть произведено 57 миллионов доз препарата, отмечается в итоговом отчете Минздрава. При этом план уже перевыполнен.
В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают.
Напомним, что в России в настоящее время зарегистрировано 4 вакцины от COVID-19.
- У "Спутника V" — 7 производителей,
- у "ЭпиВакКороны" — 3,
- "КовиВак" — выпускается только на площадке ее создателя, Центра Чумакова.
- Больше всего технических возможностей в России оказалось для производства облегченной вакцины "Спутник Лайт". Под нее их организовано целых 8. Но четвертый препарат зарегистрирован совсем недавно и только начал выпускаться. В гражданском обороте он появится не ранее, чем через месяц.
Предельная закупочная стоимость одной дозы каждого препарата примерно одинаковая.
Дешевле всего "ЭпиВакКорона" — 842 рубля, на втором месте "КовиВак" — 866 рублей, самой дорогой в списке значится вакцина "Спутник V", ее стоимость 866,81 рубля за дозу.
Издание напоминает, что для выработки организмом человека полного иммунного ответа каждый из этих препаратов вводится дважды с интервалом от двух недель и более. Поэтому на одного человека требуется две дозы препарата.
Однократное применение препарата предусмотрено только в случае с вакциной "Спутник лайт", но для нее цену еще не утвердили, она находится на обсуждении.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210515/833667799.html