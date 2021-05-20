МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 3 недели, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Россияне высказались против обязательной вакцинации от COVID-19

"Три недели", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.