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Вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот уже в июне
Фармацевтика
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Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 3 недели, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Три недели",... ПРАЙМ, 20.05.2021
михаил мурашко, covid-19, спутник лайт, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 3 недели, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Три недели", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.