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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210521/833718201.html
Лаборатории в 2020 удвоили выручку благодаря пандемии
Фармацевтика
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За 2020 год число операций и выручка медицинских лабораторий России, проводящих тестирование на коронавирус, увеличились в два раза, пишут "Известия". При этом лаборатории общего... ПРАЙМ, 21.05.2021
пандемия коронавируса, covid-19, россия, новости, бизнес, фармацевтика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
За 2020 год число операций и выручка медицинских лабораторий России, проводящих тестирование на коронавирус, увеличились в два раза, пишут "Известия".
При этом лаборатории общего профиля увеличили свою выручку на 8%, рассказал начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин.
Средняя выручка медицинских лабораторий в первом квартале выросла на 32% по сравнению с тем же периодом в 2020 году, спрос на медуслуги вырос на 28%, прокомментировали в ИТ-компании "Эвотор".
Лаборатория "Гемотест" в 2020 году заработала в три раза больше, чем в 2019: 17,5 миллиарда рублей. С января по март 2021 года доход компании возрос на 40%, 56% выручки составили тесты на COVID-19.
"С середины лета 2020 года мы отмечаем рост интереса к тестам на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В I квартале 2021 года он сохраняется, и мы рассчитываем, что спрос на антитела будет наращивать динамику в связи с вакцинацией", — сказала заместитель генерального директора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина.
Самыми популярными услугами остаются сейчас:
- исследования гемостаза
- биохимические анализы крови
- витамины
- минеральный обмен