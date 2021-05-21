За 2020 год число операций и выручка медицинских лабораторий России, проводящих тестирование на коронавирус, увеличились в два раза, пишут "Известия".

При этом лаборатории общего профиля увеличили свою выручку на 8%, рассказал начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин. Адвокат назвал условия введения обязательной вакцинации в России

Средняя выручка медицинских лабораторий в первом квартале выросла на 32% по сравнению с тем же периодом в 2020 году, спрос на медуслуги вырос на 28%, прокомментировали в ИТ-компании "Эвотор".

Лаборатория "Гемотест" в 2020 году заработала в три раза больше, чем в 2019: 17,5 миллиарда рублей. С января по март 2021 года доход компании возрос на 40%, 56% выручки составили тесты на COVID-19. Греция с 14 мая отменяет ограничения на въезд туристов

"С середины лета 2020 года мы отмечаем рост интереса к тестам на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В I квартале 2021 года он сохраняется, и мы рассчитываем, что спрос на антитела будет наращивать динамику в связи с вакцинацией", — сказала заместитель генерального директора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина.

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