МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "Спутник V" можно официально назвать одной из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире, которая доказала свою безопасность и эффективность. В ВОЗ ожидают завершения оценки "Спутника V" летом

"Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" — одна из самых востребованных вакцин в мире", — сказал он на просветительском марафоне "Новое Знание".

Мишустин напомнил, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв.

"И здесь как раз важно было грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса. Умение убеждать и представлять свои идеи — очень важные качества", — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что этому обязательно нужно учиться, "особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое". Онищенко счел вакцинацию обязательной для ряда профессий

Премьер-министр РФ считает, что создание эффективных вакцин против коронавируса является победой России.

"Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов", — заявил он.

Мишустин отметил, что в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу. "И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса", — добавил премьер.