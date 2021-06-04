С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока нет критических замечаний по процессу регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразив надежду, что этот "процесс не будет политизирован".

Груз с российской вакциной Sputnik V

Третья партия вакцины "Спутник V" доставлена в Индию

"Для нас абсолютно не необходимо одобрение ни ВОЗ, ни ЕМА, потому что "Спутник" зарегистрирован уже в 66 странах, соответственно, мы одна из самых популярных вакцин в мире. Но тем, что мы проходим и процесс EMA, и ВОЗ, мы показываем абсолютную открытость", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"У них пока нет критических замечаний по поводу того, что происходит, и мы надеемся, что процесс останется в технической плоскости и не будет политизирован", — отметил Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.