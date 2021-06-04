С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока нет критических замечаний по процессу регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", выразив надежду, что этот "процесс не будет политизирован". Третья партия вакцины "Спутник V" доставлена в Индию

"Для нас абсолютно не необходимо одобрение ни ВОЗ, ни ЕМА, потому что "Спутник" зарегистрирован уже в 66 странах, соответственно, мы одна из самых популярных вакцин в мире. Но тем, что мы проходим и процесс EMA, и ВОЗ, мы показываем абсолютную открытость", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"У них пока нет критических замечаний по поводу того, что происходит, и мы надеемся, что процесс останется в технической плоскости и не будет политизирован", — отметил Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.