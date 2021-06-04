С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, заявил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"ВОЗ — мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа — пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть одобрена российская вакцина, в кулуарах ПМЭФ.