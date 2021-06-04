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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210604/833847666.html
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение пары месяцев
Фармацевтика
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, заявил журналистам генеральный директор РФПИ... ПРАЙМ, 04.06.2021
covid-19, вакцина, спутник v, воз, рфпи, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, заявил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"ВОЗ — мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа — пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть одобрена российская вакцина, в кулуарах ПМЭФ.