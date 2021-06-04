С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Атаки в отношении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начались еще до ее регистрации, эффективным ответом на них должен стать успех препарата среди потребителей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на ПМЭФ. ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение пары месяцев

"На "Спутник V" начались атаки еще с самого начала, даже до того, как он был зарегистрирован", — заявил Дмитриев в интервью "Россия 24".

Глава РФПИ отметил, что за атаками стоят фармпроизводители и "ряд политических кругов, которые хотят сдержать Россию".

"Проблема в таких атаках – это то, что действительно, они пытаются подорвать доверие к российской вакцине, в том числе и в России, в том числе и в социальных сетях. Противодействие этому – очень простое – просто успех "Спутника" и в России и за рубежом…подход очень простой – быть успешными, собаки лают караван идет. Но очень важно, чтобы люди понимали: большое количество информации распространяется специально с целью подорвать доверие к вакцине, которая доказала свою эффективность и безопасность во всем мире", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.