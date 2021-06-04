С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Австрия сожалеет, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" ещё не одобрена в Евросоюзе, Вена хотела бы ее закупать, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. Путин назвал причину затягивания регистрации "Спутника V" в Европе

"К сожалению, с точки зрения законодательства (ЕС), вакцины применяются только тогда, когда они получают допуск на европейский рынок. Что касается "Спутник V", надеюсь, что апробация будет закончена. И если бы нам дали разрешение на это раньше, то, конечно же, мы могли бы закупить "Спутник V" и использовать его, тогда мы могли бы ускорить процесс вакцинации в Австрии", — сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.

Политик надеется на успешное завершение процедуры одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. "Я надеюсь, что вскоре будет одобрен и "Спутник", и он будет допущен… И я надеюсь, что это произойдет и в ЕС", — сказал Курц на пленарном заседании ПМЭФ.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.