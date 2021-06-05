С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью якобы использование Россией вакцины от коронавируса в качестве геополитического оружия, считает, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Европе связано с тем, чтобы конкуренты успели заключить долгосрочные контракты. Путин призвал наращивать выпуск доступных вакцин от коронавируса

"Что касается вакцины и использования ее в качестве какого-то геополитического оружия: во-первых, я не думаю, что Запад обвиняет в этом Россию. Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку. По-другому и сказать не могу", — сказал Путин на встрече с информагенствами в рамках ПМЭФ, видео которой размещено на сайте Кремля.

По его словам, такие ложные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы.

"Затяжки регистрации российской вакцины в Европе связаны с коммерческими интересами тех, кто это делает", — добавил Путин. Австрия хотела бы закупать у России "Спутник V"

Он заявил, что выигрывается время, чтобы конкуренты российских компаний успели занять европейский рынок, поскольку заключаются долгосрочные контракты на поставку вакцин.

"Когда европейское агентство (Европейского агентства по лекарственным средствам, ЕМА — ред.) выдаст разрешение на использование российской вакцины в Европе, выяснится, что рынок занят, заключены долгосрочные контракты, для наших компаний поезд уехал", — пояснил президент РФ.

Он сообщил, что российская вакцина — уже в 66 странах. "Этого рынка нам достаточно", — сказал глава государства.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.