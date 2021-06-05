С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко сообщил о приближении ряда регионов к победе над COVID

Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин" против коронавируса, основанного на плазме крови людей, уже перенесших COVID-19.

"В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", — сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр. Россия оказалась в полной зависимости от яиц для вакцин

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что использование антиковидной плазы для лечения коронавирусной инфекции оказалось не слишком эффективно, это показывают данные исследования.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.