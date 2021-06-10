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Европарламент предложил временно отменить патенты на вакцины против COVID
Фармацевтика
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Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID для ускорения вакцинации в мире, говорится... ПРАЙМ, 10.06.2021
covid-19, вакцины, европарламент, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID для ускорения вакцинации в мире, говорится в заявлении ЕП.
Резолюцию по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге поддержали 355 депутатов, 263 проголосовали против, 71 парламентарий воздержался.
"С целью распространения вакцин во всем мире, Европарламент призывает к временной отмене права на интеллектуальную собственность на вакцины против COVID-19", — указывается в документе. По мнению депутатов, "отмена патентов позволит улучшить доступ к вакцинам в мире по доступным ценам".
"Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий", — отметили в Европарламенте.
Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.