БРЮССЕЛЬ, 10 июн — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID для ускорения вакцинации в мире, говорится в заявлении ЕП. Мурашко предупредил об угрозе развития пандемии COVID-19

Резолюцию по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге поддержали 355 депутатов, 263 проголосовали против, 71 парламентарий воздержался.

"С целью распространения вакцин во всем мире, Европарламент призывает к временной отмене права на интеллектуальную собственность на вакцины против COVID-19", — указывается в документе. По мнению депутатов, "отмена патентов позволит улучшить доступ к вакцинам в мире по доступным ценам".

"Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий", — отметили в Европарламенте.

Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.