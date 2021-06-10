МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Зависимость России от импорта лекарств нужно максимально снизить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мишустин назвал важнейший приоритет правительства

"Конечно, такие препараты, как сердечно-сосудистые или онкологические, — это всегда длительные циклы доклинических, клинических, пострегистрационных исследований, но наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны, мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта сюда иностранных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм", — заявила Голикова в ходе коллегии Минпромторга РФ.

Она отметила, что опыт пандемии показал, что при производстве лекарств необходимо тесное взаимодействие с наукой, поскольку большой проблемой было масштабирование наработок, которые имелись у научных организаций.