2021-06-10T13:59:47+03:00
2021-06-10T13:59:47+03:00
2021-06-10T13:59:47+03:00
2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210610/833899675.html
Голикова призвала снижать зависимость России от импорта лекарств
Фармацевтика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Зависимость России от импорта лекарств нужно максимально снизить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Конечно, такие препараты, как... ПРАЙМ, 10.06.2021
фармацевтика, лекарства, импорт в рф, татьяна голикова, новости, бизнес, фармацевтика
https://1prime.ru/images/83268/54/832685460.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83268/54/832685460.jpg
https://1prime.ru/images/83268/54/832685459.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83268/54/832685459.jpg
https://1prime.ru/images/83268/54/832685447.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83268/54/832685447.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210610/833899130.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Зависимость России от импорта лекарств нужно максимально снизить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Конечно, такие препараты, как сердечно-сосудистые или онкологические, — это всегда длительные циклы доклинических, клинических, пострегистрационных исследований, но наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны, мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта сюда иностранных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм", — заявила Голикова в ходе коллегии Минпромторга РФ.
Она отметила, что опыт пандемии показал, что при производстве лекарств необходимо тесное взаимодействие с наукой, поскольку большой проблемой было масштабирование наработок, которые имелись у научных организаций.