МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Объемы производства в России вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" пока не позволяют говорить об их экспорте в другие страны, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах итоговой коллегии министерства за 2019-2020 годы. Европарламент предложил временно отменить патенты на вакцины против COVID

"Действительно, проявляется большой интерес к российским вакцинам со стороны иностранных государств, в частности, по "ЭпиВакКорона" и по вакцине (Центра им. — ред.) Чумакова, "КовиВак". Но у нас главная задача сегодня — обеспечить потребность внутри нашей страны. Пока и касаемо "ЭпиВакКорона", и "КовиВак" объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки", — сказал Мантуров.

"Но, возможно, это произойдет к концу году, когда индустриальные партнёры, в частности, компания "Нанолек", обеспечат наращивание объемов производства "КовиВак". Тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег", — добавил министр.

Глава Минпромторга указал, что в настоящее время налажено серийное производство вакцины "Спутник V", а также субстанций для последующего розлива и выпуска. "И по полному циклу уже в нескольких странах готовится производство, и пилотные партии находятся сегодня на контроле качества в Институте Гамалеи", — сказал Мантуров.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".