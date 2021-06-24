2021-06-24T11:39:17+03:00
2021-06-24T11:39:17+03:00
2021-06-24T11:39:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210624/834021855.html
Совбез высказался об использовании Россией вакцин в политических целях
Фармацевтика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская гуманитарная поддержка иностранных государств "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния продолжится и в дальнейшем", заявил... ПРАЙМ, 24.06.2021
совбез рф, дмитрий патрушев, covid-19, пандемия, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская гуманитарная поддержка иностранных государств "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния продолжится и в дальнейшем", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества. Ряду стран Российской Федерацией была оказана помощь в виде предоставления медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, довавил Патрушев в ходе девятой Московской конференции по международной безопасности.
"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", — подчеркнул он.