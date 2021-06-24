МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская гуманитарная поддержка иностранных государств "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния продолжится и в дальнейшем", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В регионах растет спрос на вакцинацию от COVID-19

В вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества. Ряду стран Российской Федерацией была оказана помощь в виде предоставления медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, довавил Патрушев в ходе девятой Московской конференции по международной безопасности.

"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", — подчеркнул он.