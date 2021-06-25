МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В связи с ростом числа желающих привиться от COVID-19 надо будет ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это достаточно гибкая система, и действительно, поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем, вакцину, тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами", — сказал Песков журналистам.

Нет сомнений, что в ближайшие дни дефицит вакцин от коронавируса в регионах будет устранен, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание.