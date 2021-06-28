2021-06-28T11:07:06+03:00
2021-06-28T11:07:06+03:00
2021-06-28T11:07:06+03:00
2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210628/834049733.html
В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"
Фармацевтика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, запись на вакцинацию приостановлена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В пятницу на сайте мэра сообщалось, что... ПРАЙМ, 28.06.2021
ковивак, вакцинация, вакцина, москва, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83399/99/833999955.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83399/99/833999955.jpg
https://1prime.ru/images/83399/99/833999954.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83399/99/833999954.jpg
https://1prime.ru/images/83399/99/833999942.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83399/99/833999942.jpg
https://1prime.ru/society/20210628/834048110.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн —ПРАЙМ. Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, запись на вакцинацию приостановлена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В пятницу на сайте мэра сообщалось, что вакцина появилась и доступна в пяти детских городских поликлиниках №99, филиал 4, №94, №143, №7 и №2.
"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", — говорится в сообщении.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".