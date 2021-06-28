МОСКВА, 28 июн —ПРАЙМ. Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, запись на вакцинацию приостановлена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19

В пятницу на сайте мэра сообщалось, что вакцина появилась и доступна в пяти детских городских поликлиниках №99, филиал 4, №94, №143, №7 и №2.

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", — говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".