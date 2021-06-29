МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Более половины фармацевтических компаний России планируют интеграцию с маркетплейсами, следует из исследования "Digital Pharma: новый клиентский опыт" лаборатории цифрового маркетинга КРОК и Bionika Digital (входит в группу компаний "Бионика"), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование, проведенное с апреля по июнь 2021 года, основано на опросе экспертов — коммерческих директоров, руководителей по цифровому маркетингу и цифровой трансформации, менеджеров по работе с медицинскими представителями, директоров по развитию, менеджеров по продукту и CEO более 50 компаний-производителей, дистрибьюторов и ритейла фармотрасли.

"Важный вектор — сотрудничество с маркетплейсами, интеграцию с которыми планирует 55% компаний. Развитие этих каналов розничной электронной торговли является приоритетом для фармбизнеса в ближайшие три года", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам исследования, 40% компаний уже развивают собственные экосистемы, а 34% компаний планируют их внедрить. При этом основными фокусами компаний в создании экосистем станут сегменты продуктов с высокой частотой потребления — витамины, БАД, косметика, а также сервисы для врачей и пациентов и телемедицина.

"Респонденты выделили следующие цифровые инструменты для эффективной коммуникации с клиентами: 66% — Customer Data Platform (платформы клиентских данных); 60% — предиктивная аналитика; 30% — чат-боты на основе искусственного интеллекта; 30% — интернет вещей", — добавили в сообщении.

Респонденты также отметили, что законодательные ограничения (62%), отсутствие достаточного количества данных о клиентах (52%) и недостаток квалифицированных кадров на рынке (36%) значительно сдерживают цифровизацию фармотрасли и развитие e-commerce в России.