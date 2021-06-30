МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Два самолета с российской вакциной "Спутник V" прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств — на этой и следующей неделе, заявил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ответ на просьбу прокомментировать заявление властей этой латиноамериканской страны относительно задержек с поставками. Гватемала просит вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержек в поставках

"Один самолет с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств", — сказал представитель РФПИ.

Накануне глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами заявила, что добивается от российской стороны возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины "Спутник V", из-за задержек в поставках. Запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.

Пока в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт". Разработчик заявил о безопасности третьей вакцинации "Спутником V"

Применение вакцины "Спутник V" в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Педро Броло Вилой заявил, что Россия и Гватемала обсуждают возможность ускорить поставки новых партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V".