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В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"
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Вакцина "ЭпиВакКорона" закончилась в Москве, запись на прививку этим препаратом приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра столицы. "В настоящее время вакцина "Эпивак"... ПРАЙМ, 01.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вакцина "ЭпиВакКорона" закончилась в Москве, запись на прививку этим препаратом приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"В настоящее время вакцина "Эпивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", — говорится в сообщении на сайте.
Ранее вакцина "Ковивак" тоже закончилась в столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг объявил о старте ревакцинации от коронавируса в столице, повторно привиться можно любым зарегистрированным в РФ препаратом, но в настоящий момент в достаточном доступе есть "Спутник V" и "Спутник Лайт".