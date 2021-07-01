МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вакцина "ЭпиВакКорона" закончилась в Москве, запись на прививку этим препаратом приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра столицы. В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

"В настоящее время вакцина "Эпивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", — говорится в сообщении на сайте.

Ранее вакцина "Ковивак" тоже закончилась в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг объявил о старте ревакцинации от коронавируса в столице, повторно привиться можно любым зарегистрированным в РФ препаратом, но в настоящий момент в достаточном доступе есть "Спутник V" и "Спутник Лайт".