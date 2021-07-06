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2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210706/834121427.html
Аптечные сети терпят рекордные убытки
Фармацевтика
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Продажи российских аптечных сетей сократились на 2,8% до 578,2 миллиарда рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование DSM Group. По данным аналитиков компании, больше... ПРАЙМ, 06.07.2021
новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Продажи российских аптечных сетей сократились на 2,8% до 578,2 миллиарда рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование DSM Group.
По данным аналитиков компании, больше всего упали продажи лекарств — на 15,5% до 1,9 миллиарда упаковок. Авторы исследования учитывали не только лекарства, но и биодобавки, витамины, косметику.
Опрошенные изданием эксперты считают, что причиной обвала может стать рост онлайн-продаж. По мнению гендиректора аптечной сети "36,6" Александра Кузина покупательское поведение изменилось: вместо нескольких дешевых препаратов клиент выбирает 1-2 дорогих и эффективных.
По прогнозам, традиционная розничная продажа в аптеках будет сокращаться как минимум до конца года.