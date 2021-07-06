МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Продажи российских аптечных сетей сократились на 2,8% до 578,2 миллиарда рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование DSM Group.

Аналитики предсказывают рост цен на лекарства в России

Опрошенные изданием эксперты считают, что причиной обвала может стать рост онлайн-продаж. По мнению гендиректора аптечной сети "36,6" Александра Кузина покупательское поведение изменилось: вместо нескольких дешевых препаратов клиент выбирает 1-2 дорогих и эффективных.

По прогнозам, традиционная розничная продажа в аптеках будет сокращаться как минимум до конца года.