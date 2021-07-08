МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. По итогам первых пяти месяцев этого года производство лекарств в России в натуральном выражении сократилось на 9,2% год к году до 1,7 миллиарда упаковок. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитической компании RNC Pharma. Эти данные включают и производство вакцины против COVID-19 "Спутник V", отгрузки которой за отчетный период составили 53,4 миллионов комплектов (каждый из двух компонентов).

Согласно исследованию, суммарное количество отгруженных за отчетный период упаковок стало худшим показателем с 2018 года, когда российские компании выпустили 1,6 миллиардов упаковок, после чего вплоть до нынешнего года наблюдался рост производства. В исследовании упоминается, что сокращение производства в натуральном выражении коснулось в первую очередь безрецептурных препаратов. Их отгрузки упали на 16% год к году. При этом рецептурных лекарств фармкомпании выпустили лишь на 1% меньше, чем годом ранее. Bloomberg назвал самую вакцинированную страну в мире

Главный исполнительный директор компании "Озон фармацевтика" (выпускает азитромицин, левофлоксацин и другие) Андрей Горшков считает, что это связано в первую очередь с падением доходов населения и сокращением потребления продукции "не первой необходимости". Модель потребления покупателей в целом меняется, отметил он.

По мнению Горшкова, потребители уже не покупают большое количество лекарств совсем низкого ценового сегмента (до 50 рублей), предпочитая более дорогие современные препараты. В результате в натуральном выражении продажи снижаются, а в денежном растут, отметил он.

Помимо этого, разница между динамикой отгрузок в натуральном и денежном выражении возникла из-за того, что производители стали выпускать больше препаратов, реализуемых на госзакупках, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Речь идет о российских дженериках, которые стоят дешевле зарубежных лекарств, поэтому при проведении тендеров госзаказчики отдают предпочтение именно им. При этом по сравнению с аптечным ассортиментом такие препараты стоят дороже, подчеркнул Беспалов.