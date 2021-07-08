МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ковидная дискриминация вакцин неприемлема для демократического общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Франция призвала ЕС не признавать вакцины от COVID из России и Китая

"Что касается взаимного признания, сертификатов и так далее — это то, что, конечно, нужно обсуждать. Какая-либо, скажем так, ковидная дискриминация в связи с разницей документальной, конечно же, это то, наверное, что будет неприемлемо для любого демократического общества. Это хороший сигнал. Готовность к диалогу — это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим", — сказал Песков журналистам.

Ранее Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, если это получится, то расширятся возможности для облегчения путешествий граждан. При этом госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал партнеров в Европе не признавать вакцины от COVID-19, сделанные в России и Китае.

Работа для признания российской вакцины от коронавируса в ЕС продолжается, она сложная и кропотливая, добавил он.

"На самом деле, понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш "Спутник". Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная", — сообщил Песков. ЕС предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам

На уточняющий вопрос о том, будет ли Россия со своей стороны готова признавать сертификаты о прививках других стран, пресс-секретарь главы государства ответил, что все нужно обсуждать. "Все зависит от деталей, все зависит от условий. Главное — разговаривать, главное — начинать контакты в этой области", — сказал пресс-секретарь Путина.

Дмитрий Песков также оценил заявления посла ЕС в России о готовности обсудить с РФ признание её вакцины от коронавируса как примечательное и положительное. "Безусловно, (компромисс) возможен. Вот это вот заявление посла, оно очень примечательно и очень положительно", — рассказал Песков.

В Кремле уверены, что если отмести предубеждения политического и лоббистского характера, российскую вакцину от коронавируса в Евросоюзе признают. Российский "Спутник V" достаточно эффективен даже по отношению к новым штаммам, подчеркнул Песков.