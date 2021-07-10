МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID, сообщается на сайте кабмина. Лекарство от COVID "Мир-19" будет эффективно против всех штаммов

Ранее Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил, что кабмин выделяет около 2,5 миллиарда рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому.

"Ещё более 2,4 миллиардов рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделят из резервного фонда, это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медпомощь амбулаторно.

"Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", — добавляется в сообщении.