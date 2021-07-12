ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – ПРАЙМ. Генконсульство КНР во Владивостоке опровергло информацию о том, что генконсул Янь Вэньбинь заявил о скором взаимном признании российской и китайской вакцин.

Местное информационное агентство Deita сообщило, что генконсул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь в интервью местным СМИ "дал понять, что решения о признании вакцин Китая и России во взаимном порядке стоит ожидать в ближайшем будущем". Издание отмечает, что, со слов консула, правительства обеих стран проводят последние консультации по этому вопросу. Lenta написала, что обнародование решений стоит ожидать во время Восточного экономического форума.

"Заявление относительно ложной информации о взаимном признании вакцин между Китаем и Россией. На днях в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что генконсул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь сообщил СМИ, что Китай и Россия объявят о взаимном признании двух вакцин: китайской вакцины CoronaVac и российской вакцины "Спутник V" во время Восточного экономического форума в сентябре этого года", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте генконсульства КНР во Владивостоке.

"Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время Генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией", — отмечает дипмиссия.