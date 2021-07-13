МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Как сэкономить на лекарственных средствах, не подвергая риску свое здоровье, объяснил радио Sputnik со ссылкой на комментарий эксперта фармацевтического рынка, провизора Ирины Булыгиной.

Она напомнила, что цены на препараты могут существенно отличаться, поэтому имеет смысл попросить провизора рассказать обо всех имеющихся лекарствах с нужным вам действующим веществом. "Провизор или фармацевт должен предложить вам из той линейки, что у них есть, самое дешевое в первую очередь, а потом уже по возрастающей, но, как правило, все происходит наоборот. Тут вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли. Требуйте в аптеке, чтобы вам представили все имеющиеся препараты с одним действующим веществом", — посоветовала Булыгина. Минздрав России обновит рекомендации по лечению коронавируса

А вот запасаться таблетками на случай возможной болезни эксперт не советует. Назначает лечение всегда врач, напоминает Булыгина, и только он должен подбирать подходящую терапию. Тем более, что протоколы лечения меняются очень быстро.

Тем не менее, если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок", — считает эксперт. Однако это касается только тех лекарств от хронических заболеваний, которые вам уже прописал врач, резюмировала она.