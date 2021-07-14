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2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210714/834195279.html
Песков высказался о политизации ситуации вокруг российских вакцин
Фармацевтика
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РФ сталкивается с политизацией ситуации вокруг российских вакцин от коронавируса и относится к этому крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, мы... ПРАЙМ, 14.07.2021
вакцины, covid-19, пандемия, дмитрий песков, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. РФ сталкивается с политизацией ситуации вокруг российских вакцин от коронавируса и относится к этому крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной. И мы категорически не согласны с такой формулировкой, мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. И считаем, что, наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом. Это мы расцениваем крайне негативно", — сказал Песков.