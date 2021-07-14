МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. РФ сталкивается с политизацией ситуации вокруг российских вакцин от коронавируса и относится к этому крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной. И мы категорически не согласны с такой формулировкой, мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. И считаем, что, наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом. Это мы расцениваем крайне негативно", — сказал Песков.