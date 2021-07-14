2021-07-14T12:36:00+03:00
2021-07-14T12:39:23+03:00
2021-07-14T12:36:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210714/834194787.html
В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В российской столице проведут онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных групп жителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель... ПРАЙМ, 14.07.2021
вакцинация, covid-19, пандемия, москва, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83405/34/834053455.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83405/34/834053455.jpg
https://1prime.ru/images/83405/34/834053454.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83405/34/834053454.jpg
https://1prime.ru/images/83405/34/834053442.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83405/34/834053442.jpg
https://1prime.ru/society/20210714/834194355.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В российской столице проведут онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных групп жителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя столичной Общественной палаты и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Он отметил, что голосование состоится 29-30 июля.
"Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов", — пишет журналист.
Напомним, что в середине июня текущего года глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда "контактных" сфер. В том числе — услуг, транспорта, образования, сотрудников фитнес-индустрии и так далее.
В срок до 15 июля не менее 60% сотрудников этих организаций должны привиться первым компонентом вакцины. До 15 августа — двумя.
Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Сейчас в России можно привиться препаратами:
- "Спутник V" (институт имени Гамалеи),
- "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре),
- "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН),
- однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".