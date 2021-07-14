МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В российской столице проведут онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных групп жителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя столичной Общественной палаты и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Он отметил, что голосование состоится 29-30 июля.

"Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов", — пишет журналист.

Напомним, что в середине июня текущего года глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда "контактных" сфер. В том числе — услуг, транспорта, образования, сотрудников фитнес-индустрии и так далее. За сутки в России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 - 786

В срок до 15 июля не менее 60% сотрудников этих организаций должны привиться первым компонентом вакцины. До 15 августа — двумя.

Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Сейчас в России можно привиться препаратами:

"Спутник V" (институт имени Гамалеи),

