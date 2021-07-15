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В Кремле не обсуждают доспук в Россию зарубежных вакцин
Фармацевтика
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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается, поскольку в стране... ПРАЙМ, 15.07.2021
covid-19, пандемия, вакцина, дмитрий песков, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается, поскольку в стране достаточно своих вариантов вакцин.
"У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора? В какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему в Россию не пускают зарубежные вакцины.
Песков добавил, что вопрос о допуске в РФ зарубежных вакцин "пока никак не обсуждается".
Тем не менее, тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня, в Кремле надеются, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата, добавил Дмитрий Песков.
"Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать", — сказал пресс-секретарь президента РФ.