МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается, поскольку в стране достаточно своих вариантов вакцин. Мурашко рассказал, сколько россиян заболели COVID после вакцинации

"У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора? В какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему в Россию не пускают зарубежные вакцины.

Песков добавил, что вопрос о допуске в РФ зарубежных вакцин "пока никак не обсуждается".

Тем не менее, тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня, в Кремле надеются, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата, добавил Дмитрий Песков.

"Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать", — сказал пресс-секретарь президента РФ.