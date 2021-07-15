МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Росздравнадзор выдал "Почте России" бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов, сообщает компания. "Почта России" зарегистрировала четыре новые дочерние компании

"С оптовой лицензией мы можем предоставлять участникам фармацевтического рынка весь комплекс логистических сервисов и услуг. В ближайших планах — интеграция со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами", — отметил заместитель гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин, слова которого приводятся в сообщении.

Полученное разрешение позволит компании использовать логистический центр во Внуково для складского хранения и обработки лекарственных средств. Со склада компания планирует доставлять лекарственные препараты в аптеки, медицинские учреждения и дистрибьюторам.

Скатин добавил, что "Почта России" также планирует создавать лицензированные сортировочные центры для хранения и обработки лекарств "в каждом городе с населением свыше 500 тысяч человек". По его словам, это позволит "обеспечить быстрой доставкой лекарств все население страны". "Почта России" продаст списанные автомобили на онлайн-аукционах

Последние несколько лет "Почта" активно развивает несколько направлений на фармацевтическом рынке. С 2019 года компания начала открывать пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений, из которых планировалось доставлять лекарства на дом. В июне текущего года сообщалось, что Росздравнадзор выдал компании разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.