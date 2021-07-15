МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в скором времени объявят о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter. В Кремле не обсуждают доспук в Россию зарубежных вакцин

"Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях", — сообщили они.

В сообщении также отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями "Спутника" для совместных исследований вакцин.

Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Эксперты: сроки вакцинации для бизнеса в Москве необходимо продлевать

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на брифинге во вторник заявил, что промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" могут быть опубликованы к концу июля. По его словам, исследования сейчас идут в Азербайджане и скоро начнутся в еще ряде других стран.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.