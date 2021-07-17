МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Больше половины лекарств, доступных в российских аптеках, в настоящее производят отечественные производители. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Минпромторг.

Собеседник из ведомства подчеркнул, что доля отечественных препаратов в текущем 2021 году, согласно предварительным экспертным оценкам, сохранится на уровне прошлого 2020 года и составит около 63% в натуральном выражении.

Всего за прошлый год в обороте находилось 5,5 миллиарда упаковок лекарственных препаратов. Из них почти 3,5 миллиарда пачек — лекарства, которые выпустили российские фармпроизводители.

За первый квартал 2021 года доля отечественных препаратов составила чуть более 61%. В упаковках это 670 миллиона российских лекарств из 1,1 миллиарда пачек всего на рынке.

Из 788 наименований препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, 641 выпускают российские фармпроизводители. Из них для 379 лекарств налажен полный цикл производства (без закупки фармсубстанций за рубежом).

По итогам прошлого года из всех вакцин, зарегистрированных в России, доля отечественных составила 87,7% в натуральном выражении.

По итогам I квартала 2021 года — 85,9% вакцин — российские.

В ведомстве также сообщили, что лекарства на территории России сегодня производят 518 фармзаводов. За последние 10 лет открыто более 60 новых производственных площадок, в том числе 16 предприятий построили иностранные компании.