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"ЭпиВакКорона" в Москве доступна лишь для вакцинации вторым компонентом
Фармацевтика
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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объёме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщается на официальном сайте столичного департамента... ПРАЙМ, 21.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объёме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"Информация о доступности вакцины "ЭпиВак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом",- говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом, полученный объём "полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города".