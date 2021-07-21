МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объёме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"Информация о доступности вакцины "ЭпиВак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом",- говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, полученный объём "полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города".