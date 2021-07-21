МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса, этот процесс и так постепенно идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 23 704

Ранее на официальном сайте столичного департамента здравоохранения появилось сообщение, что вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом.

"Известно, действительно, существует определенный график производств, график поставок, распределение по регионам", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о неравной доступности вакцин для населения.

Те, кто сделал первую прививку, по словам пресс-секретаря главы государства, должны через три недели сделать и вторую, "нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них". "ЭпиВакКорона" в Москве доступна лишь для вакцинации вторым компонентом

"Да, здесь может быть определенная, скажем так, разница в графиках поставки и производства у разных вакцин", — отметил Песков.

Отвечая на вопрос о возможных планах власти помочь разработчикам масштабировать производство или допустить в Россию иностранные вакцины, пресс-секретарь президента заявил, что "все производители, разработчики постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства".

"Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс. Он идет", — добавил Песков, отметив, что меры в этой области принимаются постоянно.