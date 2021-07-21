МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на свою и чужую. Путин призвал повысить темпы вакцинации в России

"Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными", — сказал президент в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства выразил надежду, что эту работу все же получится организовать совместно. "Потому что отдельно бороться — это бессмысленно", — подчеркнул он.