МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы России, производство наращивается, препарат себя эффективно зарекомендовал, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы, понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", — сказал Мурашко в ходе прямого эфира "Разберёмся в вакцинах вместе" Российского общества "Знание".