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Итоговые данные об исследовании "Спутника V" будут подготовлены к октябрю
Фармацевтика
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Итоговый отчёт об исследовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подготовлен к октябрю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня... ПРАЙМ, 23.07.2021
covid-19, пандемия, спутник v, вакцина, минздрав, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Итоговый отчёт об исследовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подготовлен к октябрю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчёты, промежуточные были как раз все опубликованы",- сказал Мурашко в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе" российского общества "Знание".