МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Итоговый отчёт об исследовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подготовлен к октябрю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчёты, промежуточные были как раз все опубликованы",- сказал Мурашко в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе" российского общества "Знание".