МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca в первом полугодии нарастила выручку на 23%, до 15,54 миллиарда долларов, из которых 1,169 миллиарда долларов были получены от продажи вакцины против COVID-19, следует из финансовой отчетности компании. В ВТО не смогли договориться по отказу от вакцинных патентов

"Общая выручка от продажи вакцины против COVID-19 за полугодие составила 1,169 миллиарда долларов, что отражает поставку примерно 319 миллионов доз по всему миру", — говорится в сообщении. В частности, выручка от продажи вакцины в Европе составила 572 миллиона долларов, на развивающихся рынках — 455 миллионов долларов, и в остальных развитых странах мира — 109 миллионов долларов.

Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 2,112 миллиарда долларов, что на 42% выше показателя годичной давности. Прибыль на акцию составила 1,61 доллара против 1,17 доллара годом ранее, а операционная прибыль выросла на 21%, до 3,022 миллиарда долларов.

AstraZeneca, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group и шведской Astra. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.