Число случаев COVID-19 в России выросло на 23 564 ОБОЛЕНСК, 30 июл — ПРАЙМ. Более 4 миллионов доз вакцины "ЭпиВакКорона" уже произведено, благодаря открытию производственной площадки "Герофарм" планируется выйти на объем производства до 5 миллионов доз в месяц, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"В текущем году мы произвели уже более 4 миллионов доз вакцины, а сегодня, запустив производство вакцины по полному циклу на прекрасной площадке компании "Герофарм", мы рассчитываем выйти на объем до 5 миллионов доз в месяц, начиная с осени текущего года", — сказал Максютов журналистам.