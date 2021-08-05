СЕУЛ, 5 авг — ПРАЙМ. Южная Корея планирует инвестировать почти 2 миллиарда долларов, чтобы к 2025 году стать одним из пяти крупнейших производителей вакцин в мире, а в 2022 году ввести в использование первую вакцину собственного производства, сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Квон Док Чхоль. Ученые предупредили о необходимости новых вакцин против штамма "дельта"

Как сообщил министр, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в своей администрации в четверг конференцию-отчет по стратегии и видению будущего страны как хаба по производству вакцин "K-Global vaccine". В форуме приняли участие чиновники правительства, эксперты и представители производителей вакцин, они обсудили будущее производства вакцин в Южной Корее.

"Правительство до конца первой половины 2022 года планирует ввести в использование первую вакцину отечественного производства, а до конца 2025 года ставит целью войти в пять крупнейших производителей на мировом рынке вакцин… Для этого в ближайшие пять лет планируется инвестировать 2,2 триллиона вон (примерно 1,9 миллиарда долларов)", — заявил Квон Док Чхоль.

По его словам, сейчас семь южнокорейских компаний проводят клинические испытания своих вакцин и планируют во второй половине года приступить к третьему этапу испытаний. Из них компания SK Bioscience в июне уже подала заявку на третий этап испытаний своей вакцины-кандидата и планирует начать его в августе, а в первой половине следующего года ввести вакцину в использование. Как сообщил Квон Док Чхоль, правительство также планирует мотивировать граждан к участию в клинических испытаниях вакцин, предоставляя им разного рода привилегии и компенсации. Назван объем российского экспорта вакцин от коронавируса

Ранее сообщалось, что Южная Корея к 2024 году потратит 7,4 миллиарда вон (6,4 миллиона долларов) на создание мРНК вакцин, разработку и отечественное производство платформы для выявления кандидатов на вакцинные антигены, транспортеров вакцин, усилителей иммунитета, а также систем оценки безопасности и эффективности мРНК вакцин и других ключевых технологий.

Как заявил на конференции президент Мун Чжэ Ин, Южная Корея для этого будет поддерживать отечественных исследователей и производителей, построит специальные лаборатории и расширит сотрудничество с Германией, Великобританией и другими странами, будет привлекать к участию в проектах международные компании.

Президент подчеркнул, что вакцины являются самым эффективным средством борьбы с пандемией, и необходимо резкое увеличение их поставок. "Южная Корея возьмет на себя решение этой проблемы… Надеюсь, что вы проявите решимость идти до конца и, даже если поздно, использовать этот шанс и обязательно произвести в итоге вакцину мРНК", — заявил президент собравшимся.

Сейчас в Южной Корее уже ведется контрактное производство вакцин AstraZeneca, Novavax и "Спутник V", планируется также производить вакцину Moderna. Кроме того, лидеры США и Южной Кореи на саммите в Вашингтоне 21 мая договорились о всеобъемлющем сотрудничестве по вакцинам от коронавируса.