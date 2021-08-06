МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. С начала 2021 года центр имени Гамалеи, разработчик наиболее доступной вакцины от COVID для россиян "Спутника V", разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 миллиардов рублей. Производство препарата также идет ударными темпами. Об этом сообщил "Коммерсант". Запуск производства вакцины "Спутник V" в Египте ожидается осенью

Издание написало о том, что с января по август центр Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 миллиона доз вакцины, общей стоимостью 95,2 миллиардов рублей. Крупнейший контракт на 33,5 миллиардов появился на портале госзакупок в августе. Кроме того, за первые восемь месяцев 2021-го в оборот выпустили около 30 миллионов доз вакцины.

Всего около 82% из 57 миллиардов рублей, которые заработали фармпроизводители на "Спутнике V", разделились между структурами компании "Фармстандарт" миллиардера Виктора Харитонина. Фирма ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,3 миллиарда рублей, подсчитало издание.

По 11% оказались у двух других структур, подконтрольных бизнесмену. Так, "Лекко" вывела оборот вакцины на 6,1 миллиарда рублей, "Генериум" — на 6,5 миллиарда рублей. "Биокад" выпустил вакцину еще на 2,2 миллиарда рублей или 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте.

Помимо этого, компания "Биннофарм" произвела около 14% препарата на 7,8 миллиарда рублей. Также центр Гамалеи выпустил еще 2,2% вакцины на 1,3 миллиарда.