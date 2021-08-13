МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Самой дешевой из российских вакцин от коронавируса является "Спутник Лайт" — вакцинация одного человека обходится в 342 рубля, комплекты вакцин "Спутника V" и "КовиВака", каждый из которых состоит из двух доз, стоят примерно 866 рублей, комплект "ЭпиВакКороны" — 842 рубля, следует из данных государственного реестра предельных отпускных цен. Ученые предложили, где взять деньги на вакцинацию всех жителей Земли

"Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Предельная цена без НДС: 866,81 рубля", — говорится в реестре.

Как следует из данных, стоимость 5 комплектов "Спутника V" составляет 4334,05 рубля. Стоимость 10 ампул по 0,5 миллилитра вакцины "КовиВак", то есть пяти комплектов, так как вакцина вводится дважды, составляет 4330 рублей. Десять ампул по 0,5 миллилитра вакцины "ЭпиВакКорона", которых также хватит для вакцинации 5 человек, стоят 4210,10 рубля.

Стоимость "Спутника Лайт" за 10 ампул по 0,5 миллилитра составляет 3423,60 рубля, этого хватит для вакцинации 10 человек.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Для россиян она бесплатная. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".