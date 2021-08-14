МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Жители России стали чаще покупать средства для снижения веса, пишет "Коммерсант".

Обычно спрос на такие препараты растет из-за начала сезона отпусков, но в этом году покупательский интерес был обеспечен эффектом низкой базы прошлого 2020 года из-за COVID-ограничений, ссылается издание на опрошенных экспертов.

Итак, выход из режима ограничений, которые в России были введены в связи с пандемией, как и старт сезона отпусков, привели к росту спроса на препараты для снижения веса.

По итогам января-июня продажи средств для похудения в России выросли на 17% год к году. Это в денежном эквиваленте 2,8 млрд рублей, подсчитали в агентстве DSM Group.

В натуральном выражении спрос вырос на 4% и составил 895,3 тысячи упаковок.