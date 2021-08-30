С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — ПРАЙМ. НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге до конца года рассчитывает начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов.

"Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем практически документы на одобрение уже для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая по тому, как мы видим, должна защищать и от коронавирсной инфекции, и от гриппа А. Такие разработки ведутся. И я надеюсь, что если все будет хорошо, то до нового года мы начнем клиническое исследование", — сказал Лиознов журналистам.