МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 18 325, до 6 901 152, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. МИД сообщил о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 360 (7,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 901 152 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

Более 14 тысяч человек выписаны в России за сутки после после COVID-19, за все время с начала пандемии выписаны более 6,16 миллиона человек.

Наибольший суточный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 1 424, 858 и 549 случаев соответственно. Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжести COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Москве — 0,09%. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,09%; 2. Санкт-Петербург — 0,1%; 3. Республика Алтай — 0,16%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ подтверждены 792 смерти с COVID-19, за все время- 182 42, в том числе в Москве — 50, Санкт-Петербурге — 35, в Краснодарском крае — 32.