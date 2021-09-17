МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начнет производство вакцины против COVID-19 по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей, так как внутренний рынок в достаточной мере обеспечен российскими продуктами. Об этом рассказал журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Голикова анонсировала создание вакцин от любых вирусов за 4 месяца

Он отметил, что в России уже производятся иностранные вакцины, и на "Р-Фарм" AstraZeneca производится "вполне себе под экспортные контракты".

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", — объяснил Осьмаков.

Отмечается, что гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев в конце весны рассказал РИА Новости о том, что компания планирует в июне выпустить первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Он подчеркивал, что весь объем данной вакцины "Р-Кови", который будет производиться в России на производственных мощностях "Р-Фарм" — а это несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно — будет идти исключительно на экспорт.