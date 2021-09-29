МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз в страну медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении указывается, что с 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские организации будут иметь возможность подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг.

Данное решение касается ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов препаратов, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Раньше такие лекарства ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было.

"С 1 марта для ввоза таких изделий Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут направлять в электронной форме через портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями", — подчеркивается в сообщении.