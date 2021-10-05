МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рынок БАД вырос в 2020 году на 19% по отношению к показателям 2019 года и составил 74 миллиарда рублей. Биологически активные добавки в России сейчас активно продают через онлайн-магазины и маркетплейсы, что, по мнению экспертов, небезопасно. Общественные деятели и правовое сообщество требуют усилить контроль за оборотом БАД, пишут "РИА Новости".

Агентство напоминает, что в сентябре Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минздрав и ФАС с требованием запретить включать биологически активные добавки в рецептурные бланки. ОНФ предлагает, в частности, штрафовать врачей от трех до пяти тысяч рублей, а также запретить употреблять в рекламе биологически активных добавок слово "препарат".

"Мы против того, чтобы в качестве мощного рекламного триггера использовали образ счастливого и здорового человека. Нет никаких гарантий положительного эффекта от БАД. Мы за то, чтобы потребитель получал достоверную информацию. Тем более что на рынке добавок сейчас неразбериха", — сказал агентству руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Другой собеседник СМИ, директор Союза производителей БАД Александр Жестков считает, что под видом БАД магазины часто продают "непонятную капсулированную субстанцию", которая сделана не понятно из какого сырья и в каких условиях расфасована. Он отмечает, что сейчас пищевые добавки не попадают под маркировку.

Но, по словам Жесткова, уже со следующей осени маркировка для БАД может стать обязательной, и тогда с помощью QR-кода можно будет узнать всю информацию о товаре. Эта мера должна помочь снизить поток контрафакта.

Еще один эксперт, главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского Андрей Продеус указывает, что россияне часто покупают несертифицированные в России зарубежные БАД. Он предупреждает, что гарантий безопасности при этом нет.

"Несколько лет назад в США разразился скандал: в БАД для поддержания мужского здоровья подмешивали лекарственный препарат, что категорически запрещено. Формируется так называемая серая зона — потребитель не может знать наверняка, что купил. Товар, по сути, контрабандный", — цитирует агентство Продеуса. Врач советует приобретать БАД только в аптеках.

Жестков допускает, что недобросовестные продавцы в обход закона продают БАД с опасными веществами, и потребитель, сам того не зная, может случайно взять "запрещенку".

По данным агентства, "Общественная потребительская инициатива" нашла на крупнейших торговых онлайн-площадках добавки с психотропными, сильнодействующими, ядовитыми и наркотическими компонентами: 50 — на AliExpress, 25 — на "Яндекс.Маркете", десять — на "СберМегаМаркете" и еще 5 — в "Сбераптеке".