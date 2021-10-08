Лавров рассказал о работе над признанием "Спутника V" в Европе
Глава МИД Лавров рассказал о прогрессе в вопросе признания "Спутника V" в Европе
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия сотрудничает Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по вопросу регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", работа по этому направлению значительно продвинулась, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас мы находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы", — сообщил Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Он отметил, что вопрос регистрации и взаимного признания вакцин необходимо решать на основе профессионального диалога, политики должны не мешать этому, а оказывать содействие.