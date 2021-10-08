МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия сотрудничает Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по вопросу регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", работа по этому направлению значительно продвинулась, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Минздрав направил ЕС документы для признания COVID-сертификатов

"Сейчас мы находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы", — сообщил Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Он отметил, что вопрос регистрации и взаимного признания вакцин необходимо решать на основе профессионального диалога, политики должны не мешать этому, а оказывать содействие.