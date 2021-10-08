БРЮССЕЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может провести дополнительные проверки в России при поступлении новых данных по вакцине "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Лавров рассказал о работе над признанием "Спутника V" в Европе

Согласно сообщению, российский препарат "Спутник V" находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА, которая будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение. "По мере того, как заявитель предоставляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции. Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции", — уточнили в ЕМA.

Собеседник агентства также пояснил, что вся информация по инспекциям "будет включена в итоговый отчет, который будет опубликован на сайте ЕМА одновременно с рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос".

Ранее Минздрав РФ направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Документы были подготовлены по итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации. 30 сентября представительство ЕС подтвердило их получение.